राज्य कर्मियों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा, बैंक ऑफ इंडिया के साथ हेमंत सरकार का एमओयू

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में मंगलवार को राज्य सरकार तथा बैंक आफ इंडिया के बीच राज्य कर्मियों के वेतन व पेंशन खाता पैकेज को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुआ। इस एमओयू के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, अवकाश प्राप्त कर्मियों तथा अनुबंध कर्मियों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा (हवाई दुर्घटना की स्थिति में मौत होने पर दो करोड़ रुपये) सहित विभिन्न बैंकिंग सेवाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेंगी।

मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों-कर्मचारियों को बेहतर वातावरण में कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना व उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उनके कल्याण के लिए यह सरकार लगातार कदम उठा रही है। यह राज्य सरकार की नौकरी करने के दौरान मिलने वाले वेतन, अवकाश प्राप्ति के मिलने वाले पेंशन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के अतिरिक्त दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में वित्तीय सहायता देने की दिशा में निर्णायक पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त एवं मजबूत बने, इसी सोच और परिकल्पना के साथ सरकार कार्य रही है। इस पहल में बैंकों की भूमिका अहम है। उन्हें विश्वास है कि बैंकों का पूरा सहयोग मिलेगा। वर्तमान में बैंकों के माध्यम से सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। आने वाले दिनों में बैंकों की भूमिका और भी निर्णायक होगी।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दुर्घटना में मृत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के कर्मी प्रमोद लकड़ा की पत्नी मंजू लकड़ा को गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत पचास लाख रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इससे पहले, इस एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के विशेष सचिव संदीप सिंह एवं बैंक आफ इंडिया के रांची अंचल के उप महाप्रबंधक संजीव कुमार ने हस्ताक्षर किया।