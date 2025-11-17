Jharkhand News: शिल्पा-कल्पना ने ऐसा क्या सुनाया कि सर्द रात में भी लोगों में आ गई स्फूर्ति, मोरहाबादी मैदान में सजी थी कलाकारों की महफिल

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड का रज पर्व उत्सव और मोरहाबादी का सजा मैदान। विशाल मनमोहक मंच। रविवार की उठती शाम। चकाचौंध लाइटें। चटक लाल रंग पहने नमूदार हुईं शिल्पा राव। जमशेदपुर की बालीवुड गायिका। मंच पर विधायक कल्पना सोरेन को भी बुलाया गया और फिर दोनों की जुगलबंदी।

कल्पना साथ दे रही थीं। शिल्पा हौसला बढ़ा रही थीं। गीत के बोल ठंडी हवा में तैर रहे थे...जो भी है सब मेरा तेरा हवाले कर दिया, कलंक नहीं इश्क है पिया...होना जाए प्यार तुमसे मुझे..मलंग...मलंग। कल्पना भी गा रही थीं...हारी हारी...। एक लंबा अलाप। इंडियन आइडल फेम शहर के युवा गायक शगुन पाठक ने भी इस शाम खूब झुमाया।

कुल आठ गाने गाए। शगुन ने शुरू किया...सैंयारा तू तो बदल नहीं है...केसरिया तेरा इश्क है पिया...जो भी दुआ...एक हसीना था, इक दीवाना था...जरा सी दिल में जगह तू...। शिल्पा ने दर्शकों को खूब झुमाया। दर्शक भी उनका साथ दे रहे थे। ठंडी हवा का झोंका भी हवा हो रहा था।

बड़े नादान हो... मेरी जान कि हम से ही मौसम... मेरे महबूब मेरे महबूब। साथ में बैंड के कलाकारों ने भी खूब समा बांधा। शिल्पा अपने अंदाज में थीं...एक बोरिंग गाना होना चाहिए न...मोबाइल की फ्लैश लाइटें भी साथ दे रही थीं।

गजब का फ्यूजन था...जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए...एक अलग अंदाज में फ्यूजन। इसका बीट कुछ तेज और कुछ ऊंचा था। सुर और स्वर की सरिता देर तक बहती रही। मंच पर गुरुजी के जीवन को भी कलाकारों ने जीवंत किया।

अतीत को जीवंत कर रहा था ड्रोन शो इस स्थापना समारोह की अंतिम निशा ड्रोन शो ने अचंभित किया। सैकड़ों ड्रोन हवा में करतब दिखा रहे थे। वे अतीत को जीवंत कर रहे थे। राज्य की गौरवशाली कहानी को प्रस्तुत कर रहे थे। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनगाथा का प्रस्तुत किया।

रजत जयंती का लोगो भी आकाश में दिखा। अंधेरे में 25 ईयर्स आफ झारखंड, जोहार, 15 नवंबर 2000, 1944 और भारत के नक्शे में झारखंड का नक्शा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आकृति भी आकाश में दिखी। झारखंड का लोगो भी। दर्शक दम साधे ड्रोन शो देख रहे थे।