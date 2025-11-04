Jharkhand foundation day: हर ओर सुनाई देंगी झारखंड के 25वें स्थापना दिवस की गूंज, स्कूलों में 14 नवंबर तक कार्यक्रमों की धूम

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में 11 से 14 नवंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को जारी कर दिए हैं।

बकायदा आयोजित होनेवाले कार्यक्रमों की रुपरेखा तय कर दी गई है। इसके तहत स्कूलों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी जिसमें झारखंड के इतिहास/गौरव गाथा/महापुरुषों/आंदोलनकारियों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सभी बच्चे झारखंड के विकास के लिए शपथ लेंगे।

प्रार्थना सभा सुबह नौ से साढ़े नौ बजे तक होगी। कक्षा छह से आठ तथा नौ से 12 के समूह में उक्त विषयों पर क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। स्कूलों में झारखंड की संस्कृति विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। 13 नवंबर को झारखंड राज्य के निर्माण में महान विभूतियों का योगदान पर स्कूलों में सेमिनार भी होंगे।