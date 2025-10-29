Language
    Jharkhand Foundation Day: स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन की भी उम्मीद

    By Ashish Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    झारखंड स्थापना दिवस समारोह में इस बार प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। समारोह में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन की भी संभावना है। प्रशासन इस अवसर को भव्य बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है।

    स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अथवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इन दोनों को आमंत्रित कर दिया गया है और इनसे संबंधित अधिकारियों से झारखंड की टीम लगातार संपर्क में है।

    इधर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रमों को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा।

    राज्य स्थापना दिवस को लेकर एक दर्जन से अधिक कार्यक्रमों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। ये सभी कार्यक्रम सदन में अथवा सदन के बाहर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर आधारित हैं।

    इसके अलावा, दो दर्जन से अधिक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की भी तैयारी की जा रही है। तमाम तैयारियां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी टीम के जिम्मे होगा।

    बुधवार को यह टीम बैठेगी, जहां योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस टीम में कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव, राजस्व सचिव एवं अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हैं।

    अभी तक की तैयारियों के अनुसार झारखंड में नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, पर्यटन आदि विभागों ने अपने-अपने स्तर से तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है।

    विभागों की तमाम तैयारियों पर अंतिम तौर पर मुख्य सचिव और उनके बाद मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है। तैयारियों के अनुसार बोकारो और गोड्डा में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन हो सकता है।

    इसके अलावा, प्रस्तावित चार मेडिकल कालेजों का शिलान्यास भी हो सकता है। दूसरी ओर, सीएम फेलोशिप योजना की शुरुआत भी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग रिम्स-2 के शिलान्यास को लेकर भी तैयारियों में जुटा हुआ है।

    पर्यटन से संबंधित कुछ योजनाओं की शुरुआत भी इस दौरान किए जाने की तैयारी है। 11 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित कार्यक्रमों का समापन नियुक्ति पत्र वितरण के साथ किया जाएगा।

    स्थापना दिवस से संबंधित कार्यक्रम

    • 11 नवंबर : रन फार झारखंड
    • 12 नवंबर : रांची नगर निगम में स्ट्रीट डांस
    • 13 नवंबर : सभी प्रमंडलों में रैली
    • 14 नवंबर : जतरा का आयोजन
    • 15 नवंबर : मोरहाबादी में मुख्य कार्यक्रम
    • 16 नवंबर : सांस्कृतिक कार्यक्रम
    • 18-28 नवंबर : आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों का आयोजन
    • 29 नवंबर : जेपीएससी से पास 140 से अधिक लोगों को निुयक्ति पत्र