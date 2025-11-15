Jharkhand स्थापना दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 8799 करोड़ रुपये की योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास, धरती आबा को किया याद

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर शनिवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8799 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुल 4475 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और 4324 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया।

मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष के विजन के साथ राज्य सरकार काम कर रही है। देश के विकास में झारखंड का भी योगदान रहा है। देश को झारखंड ने जितना दिया, उतना अन्य राज्य ने नहीं दिया है।

समारोह में लोगों का अभिनंदन करते सीएम। मौके पर उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। आज धरती आबा का जन्म दिवस भी है। राज्य के कोने कोने में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। रांची के मोरहावादी में राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री जुएल ओराम आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर खूंटी जिला स्थित उनके पैतृक गांव उलिहातु पहुंचे।