Jharkhand Foundation Day: इस बार खास तरह से मनेगा झारखंड स्थापना दिवस समारोह, राषट्रपति व पीएम को भी आमंत्रित करने की तैयारी, यहां जानिए पूरा कार्यक्रम
झारखंड स्थापना दिवस पर अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में झारखंड के इतिहास और संस्कृति को दर्शाने वाले कार्यक्रम होंगे। सरकार का उद्देश्य आंदोलनकारियों को सम्मानित कर नई पीढ़ी को प्रेरित करना है, जिन्होंने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राज्य ब्यूरो,रांची । झारखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के बीच राज्य सरकार रजत जयंती समारोह को भव्य और आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
बुधवार को मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसको लेकर कई निर्णय लिए गए। इस दौरान तय हुआ कि अलग झारखंड के गठन में जिन-जिन लोगों का याेगदान है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम सबसे पहले आता है। उनके अलावा जिन लोगों ने भी अलग झारखंड की स्थापना में अपना योगदान दिया है, उनकी सूची जिलों से मांगी गई है ताकि सम्मानित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे आमंत्रित
15 नवंबर का आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आमंत्रित किया जाएगा। झारखंड स्थापना दिवस का कार्यक्रम इसलिए भी खास हो जाता है कि इसी दौरान भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है।
इस कार्यक्रम के लिए अभी तक मुख्य अतिथि का नाम तय नहीं हुआ है लेकिन, माना जा रहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष तौर पर आमंत्रित करेगी। उनके अलावा मुख्य अतिथि के लिए राष्ट्रपति भी झारखंड सरकार की पसंद में शामिल हैं।
आमंत्रित दोनों को किया जाएगा और मुख्य अतिथि के लिए जो समय देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन्हें बुलाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती को लेकर भी कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
11 नवंबर से ही शुरू हो जाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में राज्य के तमाम विभागों के सचिव मौजूद थे। इस दौरान तय किया गया कि झारखंड के सभी जिलों में 11 से 15 नवंबर के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
इस दौरान विभिन्न जिलों के साथ-साथ राज्य मुख्यालय में भी रन फार झारखंड के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा स्कूली छात्रों के बीच स्ट्रीट डांस, साइक्लिंग, वाल पेंटिंग, जतरा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करनेवालों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर को मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।
सरकार आपके द्वार के दौरान प्रमाणपत्रों के वितरण पर होगा जोर
18 नवंबर से 28 नवंबर तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों का वितरण किया जाएगा। इन प्रमाणपत्रों में आय प्रमाणपत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र, वन पट्टा आदि का वितरण किया जाएगा। इसी दिन नियुक्ति पत्र वितरण का निर्णय भी लिया गया है।
