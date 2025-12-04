Jharkhand में वनरक्षियों की निकली बहाली, बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं पद

Language
    झारखंड के वन एवं पर्यावरण विभाग ने वनरक्षियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। 600 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इन ...और पढ़ें

    वन एवं पर्यावरण विभाग में वनरक्षियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंंभ की गई है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। वन एवं पर्यावरण विभाग में वनरक्षियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंंभ की गई है। 600 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के पास विभाग की तरफ से अनुरोध किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग ने रेंज स्तर पर रिक्त वन रक्षियों के पद की जानकारी संबंधित अधिकारियों से मांगी है।

    इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। बता दें कि वन रक्षियों का मुख्य काम पौधों की सुरक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण की होती है। राज्य में वनरक्षियों और वनपाल के 1500 से अधिक पद हैं।

    लंबे समय से इन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नियमित नियुक्ति के अभाव में वन प्रक्षेत्र में संविदा पर और प्रतिदिन की मजदूरी के आधार पर लोगों को रखा गया है।

    लेकिन प्रशिक्षित नहीं होने की वजह से काम प्रभावित होता है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने चार साल पहले भी नियुक्ति के लिए सरकार के पास अधियाचना भेजी थी।

    जमीनी स्तर पर योजनाओं की निगरानी करते हैं वनपाल

    वन प्रक्षेत्र में तैनात वनपाल विकास, पौधरोपण योजनाओं की निगरानी और इसके संचालन में सहयोग करते हैं। पिछले वित्त वर्ष में कुछ वनरक्षियों को वनपाल के पद पर प्रोन्नति दी गई है। लेकिन अभी विभाग में रिक्तियां बनी हुई हैं।