Jharkhand news: डिप्लोमा में फेल छात्र का बीटेक में नामांकन, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर लिया गया नामांकन

जागरण संवाददाता, रांची । टेक्नो इंडिया ग्रुप द्वारा संचालित झारखंड में 3 बी-टेक कालेज रामगढ़, दुमका और चाईबासा इंजीनियरिंग कालेज हमेशा विवादों में रहा है। कभी मारपीट, कभी पैसे का हेरफेर और कभी फर्जी तरीके से कर रहे अवैध कार्यों को लेकर यहां के छात्र हमेशा चिंतित रहते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले रामगढ़ इंजीनियरिंग कालेज में भी कालेज प्रशासन की गलती का अंजाम छात्रों को भुगतना पड़ा था।

बात यहां तक बढ़ गई थी कि मामले पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था। अभी यह मामला दुमका इंजीनियरिंग कालेज का है, जहां पिछले एक साल से डिप्लोमा फेल छात्रों को डी2डी के तहत गुप्त रूप से बी-टेक कराया जा रहा है।

बात तब सामने आई, जब एक विधार्थी को कुछ छात्रों ने डिप्लोमा बैकलोग स्पेशल परीक्षा -2025 में शामिल होते परीक्षा केंद्र पर देखा। यह छात्र राजकीय पोलिटेकनिक लातेहार में 21-24 बैच के इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है जिसका अभी तक सेमेस्टर-4 का बैकलाग परीक्षा क्लीयर नहीं है।

उसके बावजूद इस छात्र ने फर्जी टीसी, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के कागजात को छेड़छाड़ कर 2024 में लेटरल एंट्री के जरिए दुमका इंजीनियरिंग कालेज में एडमिशन नोडल अधिकारी राजीव रंजन एवं कालेज अधिकारी सुजीत खारमारु से बातचीत करके 50-50 हजार रुपये देकर एडमिशन कराया।

यह पैसा मैनेज करने के नाम से लिया गया था। आरोपित छात्र डिप्लोमा रोल नंबर-21601080014 राजकीय पोलिटेकनिक लातेहार, ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सेशन 2021-24 का अभी तक सेमेस्टर-4 का बैकलाग छात्र है और इसने अपने साथी राजकीय पोलिटेकनिक लातेहार, रोल नंबर- 21601080036 एवं अन्य लड़कों ने सभी कागजात को छेड़छाड़ कर दुमका इंजीनियरिंग कालेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सत्र 2023-27, रोल नंबर- 23040455019 एडमिशन करा लिया।