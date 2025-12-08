Jharkhand News: सरकारी पैसे को निजी खाते में रखकर कमाया लाभ, आरोपी इंजीनियर के खिलाफ दर्ज होगी PE

राज्य ब्यूरो, रांची। कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) निर्माण के पैसे को निजी खातों में रखने के आरोपित रांची के तत्कालीन जिला अभियंता केसी सिंह व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करना चाहती है।

इसके लिए एसीबी ने मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से अनुमति मांगी है। तत्कालीन जिला अभियंता केसी सिंह व अन्य कनीय अभियंताओं पर बुंडू अनुमंडल अस्पताल के निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप है।

आरोप है कि निर्माण की राशि को निजी खाते में अधिक समय तक रखा गया, ताकि सूद मिल सके। इसके लिए निर्माण कार्य में भी देरी की गई है। एसीबी ने पीई दर्ज करने की अनुमति हाई कोर्ट के आदेश के दो साल के बाद मांगी है।