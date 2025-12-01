झारखंड में 60% तक महंगी होने वाली है बिजली? JBVNL ने सरकार को सौंपा प्रपोजल

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में औसतन 60 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि करने का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष रख दिया है। सोमवार को दाखिल की गई इस टैरिफ याचिका में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 10.30 रुपये प्रति यूनिट करने की मांग की गई है।

याचिका में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 9.10 रुपये प्रति यूनिट तथा कृषि सिंचाई के लिए 5.30 रुपये से बढ़ाकर 9 से 10 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। किसानों पर भी यह बोझ सीधे पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई की ऊंची दर से खेती की लागत में भारी इजाफा होगा।

जेबीवीएनएल ने बढ़ोतरी के पक्ष में बढ़ती बिजली खरीद लागत, पुराने पावर परचेज एग्रीमेंट्स की देनदारी, वितरण घाटा और नेटवर्क मजबूती के लिए जरूरी पूंजीगत निवेश को आधार बनाया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जेबीवीएनएल पिछले दो महीनों से प्रबंध निदेशक विहीन है। बिना एमडी की औपचारिक स्वीकृति के ही यह याचिका दाखिल की गई है, जो अपने आप में एक असामान्य कदम है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि नए एमडी की नियुक्ति होने पर विस्तृत टैरिफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उस पर एमडी की मुहर लगाई जाएगी।

आयोग ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब इस पर सभी पक्षों की सुनवाई होगी। इतनी बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार सब्सिडी के जरिए दरों को नियंत्रित रखने का दावा करती रही है।