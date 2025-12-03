Jharkhand News: बिजली विभाग पर गिरी गाज, 140 करोड़ की बकाया वसूली के लिए तीन खाते फ्रीज

राज्य ब्यूरो, रांची। व्यवसायिक कोर्ट के आदेश पर लगभग 15 वर्ष से लंबित 140.80 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली के लिए मंगलवार को बिजली विभाग के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। सिविल कोर्ट रांची के नाजिर मोहम्मद जीशान इकबाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

इससे पूर्व व्यवसायिक कोर्ट के स्पेशल जज रवि नारायण की अदालत ने व्यवसायिक एग्जिक्यूशन मुकदमा की सुनवाई में बिजली विभाग के बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश जारी किया था। जिन खातों को फ्रीज किया गया, वे रांची के क्लब साइड, मेन रोड स्थित बैंक आफ इंडिया शाखा के हैं।