Jarkhand शिक्षा सेवा वर्ग-दो के पदाधिकारी लगातार चल रहे ड्यूटी से गायब,लटक रही बर्खास्तगी की तलवार

न ही विभागीय कार्यवाही में अपना पक्ष रख रहे हैं। अब विभाग ने उन्हें विभागीय जांच पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि तक अपना पक्ष नहीं रखने पर उनके विरुद्ध विभाग एकपक्षीय निर्णय लेगा।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-दो के पदाधिकारी प्रणय कुमार लगातार ड्यूटी से गायब हैं। सबसे बड़ी बात यह कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के बार-बार पत्राचार के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।

इसके तहत उन्हें सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। इससे पहले विभाग ने उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति को लेकर उनके विरुद्ध इसी वर्ष जून माह में विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया।

इससे पहले उन्हें डाक के माध्यम से पत्र भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, जो वापस लौट गया। विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने की सूचना उन्हें ईमेल पर भी दी गई थी।

साथ ही जुलाई से सितंबर माह तक छह बार विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए छह बार सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर उन्हें दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद विभाग ने उन्हें 15 दिनों का समय दिया है।



