Jharkhand news: ईडी का समन फर्जी है या असली, क्यूआर कोड स्कैन कर करें सत्यापित

राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी का समन फर्जी है या असली, इसका पता लगाना अब बेहद आसान हो गया है। आप घर बैठे उस समन पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन कर उस समन की सच्चाई का पता लगा सकते हैं।

हाल के दिनों में ईडी के नाम पर बढ़े साइबर फ्राड के मामले में इस जांच एजेंसी ने आम जनता की सुरक्षा व एजेंसी के हित में कई ठोस निर्णय लिया है। ईडी ने अपने इंटरनेट मीडिया एक्स पर भी आम लोगों को जागरूक करने संबंधित सामग्री आम जनता से साझा की है। ईडी ने लोगों से अपील की है कि ईडी के माध्यम से जारी समन को उस समन पर प्रिंटेड क्यूआर को स्कैन कर सत्यापित किया जा सकता है।