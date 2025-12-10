Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand में डाक्टरों की होगी बंपर बहाली, कई ट्रामा सेंटर भी बनेंगे, विधानसभा में मंत्री ने की घोषणा

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    झारखंड में डॉक्टरों की बंपर बहाली होगी और कई ट्रामा सेंटर भी बनाए जाएंगे। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की। इस फैसले से राज्य के स्वास्थ्य ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर डाक्टरों की बहाली की जाएगी।

    राज्य ब्यूराे, रांची।  स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही बड़े पैमाने पर डाक्टरों की बहाली की जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टर के नहीं होने से मरीजों का इलाज नहीं होने के सदन में उठे सवाल में यह बातें कहीं। उन्होंने राज्य में अधिक से अधिक ट्रामा सेेंटर तथा डायलीसिस सेंटर खोलने की भी बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में डायलीसिस सेंटर नहीं होने से किडनी मरीजों को होने वाली परेशानी का मामला उठाया। उन्होंने धनबाद सदर अस्पताल में गंदगी का भरमार होने की जानकारी भी दी। इस पर मंत्री ने कहा कि सदर अस्पताल के पुराने भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाएगा।

    इधर, विधायक मो. ताजुद्दीन ने राजमहल में ट्रामा सेंटर की स्थापना की मांग उठाई। विधायक मनोज कुमार यादव ने बरही अनुमंडल अस्पताल में डाक्टरों के नहीं होने का मामला उठाया। 

    सहायक वन संरक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी

    रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 924 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यह परीक्षा 13 जुलाई को आयोजित की गई थी। आयोग ने परिणाम जारी करते हुए कहा कि इस संबंध में किसी भी त्रुटि अथवा टंकण त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। बताते चलें कि यह परीक्षा कुल 78 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। 

     