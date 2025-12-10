Jharkhand में डाक्टरों की होगी बंपर बहाली, कई ट्रामा सेंटर भी बनेंगे, विधानसभा में मंत्री ने की घोषणा

इधर, विधायक मो. ताजुद्दीन ने राजमहल में ट्रामा सेंटर की स्थापना की मांग उठाई। विधायक मनोज कुमार यादव ने बरही अनुमंडल अस्पताल में डाक्टरों के नहीं होने का मामला उठाया।

सहायक वन संरक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 924 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यह परीक्षा 13 जुलाई को आयोजित की गई थी। आयोग ने परिणाम जारी करते हुए कहा कि इस संबंध में किसी भी त्रुटि अथवा टंकण त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। बताते चलें कि यह परीक्षा कुल 78 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे।