झारखंड में रूपी सोरेन के निधन पर डॉक्टरों ने 3 दिन स्थगित किया आंदोलन, 22 अक्टूबर की हड़ताल कायम

जागरण संवाददाता, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद झारखंड के सरकारी चिकित्सकों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने आंदोलन के कार्यक्रम में बदलाव किया है। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन (झासा) के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नौ अक्टूबर को चिकित्सकों को काला बिल्ला लगाकर काम करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराना था।

अब चिकित्सकों ने रूपी सोरेन के निधन के कारण यह कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया है। चिकित्सकों ने रूपी सोरेन को श्रद्धांजलि दी है। झासा के अनुसार, नौ अक्टूबर को काला बिल्ला लगाने का कार्यक्रम नहीं होगा। इसके साथ ही अगले दो दिनों तक प्रस्तावित जनसंपर्क अभियान भी स्थगित रहेगा। इसी तरह आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम तीन दिनों तक स्थगित रहेंगे।

चिकित्सक इस दौरान शोक की गरिमा बनाए रखते हुए मुख्यमंत्री और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे। हालांकि, चिकित्सकों ने स्पष्ट किया है कि तीन दिनों के लिए केवल तत्काल कार्यक्रम स्थगित किया गया है। आंदोलन की आगे की रूपरेखा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। झासा की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा।

22 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार झासा ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि सरकार की ओर से चिकित्सकों की लंबित मांगों पर ठोस पहल नहीं होने की स्थिति में 22 अक्टूबर से राज्यभर के सरकारी चिकित्सक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाएंगे। इस आंदोलन में राज्य के करीब 1200 सरकारी चिकित्सकों के शामिल होंगे।