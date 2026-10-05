झारखंड में क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन के लिए डाॅ. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार झारखंड राज्य क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट ( रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) रूल्स, 2013 में संशोधन करेगी। साथ ही स्टेट क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट काउंसिल के गठन संबंधित अधिसूचना में बदलाव करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर विभाग की विशेष सचिव डा. नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है।

यह कमेटी एक सप्ताह में विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी जिसके आधार पर नियमावली में संशोधन पर निर्णय लिया जाएगा। इस कमेटी में विभाग के अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं डा. सिद्धार्थ सान्याल को सदस्य बनाया गया है। वहीं, विभाग के संयुक्त सचिव अनुज कुमार प्रसाद को सदस्य सचिव नामित किया गया है।