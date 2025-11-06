Jharkhand DGP Resign: झारखंड के डीजीपी के इस्तीफे पर अभी भी संशय, पुलिस मुख्यालय में पसरा सन्नाटा
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे पर संशय बरकरार है। ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। पुलिस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा है, और अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि गृह विभाग के अधिकारी इस्तीफे की सूचना से अनभिज्ञता जता रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के डीजीपी के पद से अनुराग गुप्ता के इस्तीफे (Jharkhand DGP Anurag Gupta Resign) के 48 घंटे के बाद भी डीजीपी का पद रिक्त पड़ा रहा। उनके इस्तीफे पर लगातार दूसरे दिन भी सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं हो सका है।
पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को भी सन्नाटा पसरा रहा। डीजीपी का केबिन व आगंतुक कक्ष खाली पड़ा था। वहां के अधिकारियों-कर्मियों में केवल एक ही चर्चा थी कि अगला डीजीपी कौन होगा।
कुछ लोग 1992 बैच के प्रशांत सिंह को अगला डीजीपी बता रहे थे तो किसी ने एमएस भाटिया को भी डीजीपी के रेस में बताया।
अपुष्ट सूचना के मुताबिक अनुराग गुप्ता ने डीजीपी के पद से मंगलवार की रात ही इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सूचना पर अनभिज्ञता जताई है।
