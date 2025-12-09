Jharkhand Police: फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में डीजीपी ने हाई कोर्ट में मांगी माफी,514 छात्रों को नक्सली बताकर सरेंडर कराने की थी योजना

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में फर्जी नक्सल सरेंडर मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा सशरीर उपस्थित हुईं।

अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि वर्ष 2021 में आदेश पारित होने के बावजूद अब तक राज्य पुलिस और सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत ने कहा कि इतने संवेदनशील मामले को हल्के में लिया जा रहा है और निचले अधिकारी से शपथ पत्र दाखिल कराया जाना उचित नहीं है।