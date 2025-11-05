Jharkhand Police: डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा! सेवानिवत्ति के बाद डीजीपी बनाए जाने पर केंद्र ने जताई थी आपत्ति

Language
    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:09 AM (IST)

    झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद हुई नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। केंद्र की आपत्ति के बाद राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया था। माना जा रहा है कि गुप्ता ने सरकार पर दबाव कम करने के लिए इस्तीफा दिया।

    डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, चर्चा गरम।

    राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उनके नजदीकी सूत्र इसे सच बता रहे हैं।

    1990 बैच के इस आइपीएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी बनाए जाने के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। इस मामले में भाजपा के बड़े नेता और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दायर अवमानना याचिका स्वीकृत नहीं की जा सकती है।

    मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लगातार तीन चिट्ठियां लिखकर नियुक्ति को नियम विरुद्ध करार दिया था। उन्हें आइपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति से संबंधित यूपीएससी की बैठक में भी आने के लिए निमंत्रित नहीं किया गया था।

    झारखंड के डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रोन्नति से संबंधित मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर सवाल उठे थे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने गुप्ता के कार्यकाल विस्तार की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कुछ प्रमोशन मामलों पर फैसला टाल दिया गया था।

    इसके बाद से ही उनके पद को लेकर असमंजस की स्थिति और गहराने लगी थी। यह साफ हो गया था कि केंद्र की मंजूरी के बिना गुप्ता का पद पर बने रहना मुश्किल होगा। सूत्रों के अनुसार इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा।