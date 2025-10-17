JPSC: जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी व दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा का कट आफ जारी
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी और दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा का कटऑफ जारी कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर कटऑफ अंक देख सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत हो रही है।
राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा तथा वरीय दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में मिले अंक जारी कर दिए हैं।
साथ ही आयोग ने कोटिवार कट आफ अंक भी जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपना अनुक्रमांक, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर प्राप्तांक देख सकते हैं।
साथ ही अंक-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के अनुसार, साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा कट आफ अंक 60 दिनों तक ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
इसके बाद इसके लिए आयोग से किसी तरह का पत्राचार करना अनावश्यक होगा। बताते चलें कि आयोग द्वारा 29 जुलाई को ही साक्षात्कार का परिणाम जारी किया जा चुका है।
