Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharrkhand News: माशूका को खुश करने के लिए प्रेमी बना चोर, लाखों के गहने चोरी कर दिए, पढ़िए प्रेमी- प्रेमिका और वो ... की क्राइम स्टोरी

    By Prince Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:24 PM (IST)

    रांची पुलिस ने चोरी और जेवरात की खरीद-बिक्री के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। राज वर्मा ने अपनी प्रेमिका लक्ष्मी को खुश करने के लिए एक घर से लाखों के गहने चुराए। लक्ष्मी गहने पहनकर अनीस सोनी की दुकान पर बेचने जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात बरामद किए हैं। राज वर्मा पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस गिरफ्त में प्रेमिका- प्रेमिका और जेवर दुकानदार ।

    जागरण संवाददाता, रांची : सदर थाना की पुलिस ने चोरी करने और जेवरात खरीद-विक्री के आरोप में राज वर्मा, लक्ष्मी कुमारी और अनीस सोनी को गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस ने बताया कि प्रेमिका लक्ष्मी ने जेवर पहनने की जिद की जिसे पूरी करने के लिए प्रेमी राज वर्मा ने एक घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने उड़ा लिए।

    सुंदर बिहार, तिरिल कोकर निवासी पवन कुमार शाह ने 8 नवंबर को अपने घर में चोरी की लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि चोर बालकनी से घर के अंदर आया था और अलमारी में रखे जेवरात चोरी कर भाग गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपित राज वर्मा के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने चटकपुर निवासी राज वर्मा को पकड़ा। उससे मिले सुराग पर लक्ष्मी कुमारी और अनीस सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस जांच में सामने आया कि लक्ष्मी अपने प्रेमी राज पर लगातार महंगे जेवर पहनाने का दबाव बना रही थी। इसी बात से परेशान राज ने चोरी की योजना बनाई। उसने सुंदर बिहार में पवन कुमार साह के घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए।

    चोरी के बाद वह सीधे अपनी प्रेमिका के पास गया और कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया है। उसने प्रेमिका की आंखें बंद कराईं और उसके हाथ पर सारे गहने रख दिए।

    जेवरात पहनकर दुकान में बेचने जाती थी लक्ष्मी

    पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चोरी के बाद लक्ष्मी कुमारी उन गहनों को खुद पहनती थी और बाद में उन्हें बेचने के लिए अनीस सोनी के ज्वेलर्स की दुकान पर जाती थी।

    वह कभी-कभी गहने पहनकर ही दुकान में पहुंचती थी ताकि शक न हो। अनीस सोनी ने पुलिस को बताया कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि गहने चोरी के हैं, लेकिन पुलिस ने जब उसके पास से चोरी के जेवर बरामद किए तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    ये जेवरात हुए बरामद

    पुलिस ने आरोपितों के पास से जो जेवर बरामद किए हैं, उनमें सोने की चेन, कान का टाप, बाली, जीउतिया, चांदी की पायल और बिछिया शामिल हैं।

    सदर थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है और यह जांच भी की जा रही है कि अनीस सोनी पहले भी चोरी के गहनों का कारोबार करता था या नहीं। पुलिस को शक है कि यह गिरोह पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है।

    राज वर्मा पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वह अवैध हथियार रखने के आरोप में सदर थाना से जेल भेजा जा चुका है और करीब 15 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। वहीं, आरोपित अनीस का खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित न्यू खटंगा में निर्मला ज्वेलर्स नामक सोना-चांदी की दुकान है।