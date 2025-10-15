Jharkhand Crime News: रांची में दिनदहाड़े सीमेंट कारोबारी को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के कटहल मोड़ इलाके में सोमवार को दोपहर एक सनसनीखेज घटना में सीमेंट कारोबारी राधेश्याम साहू पर बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में कारोबारी को आधा दर्जन से अधिक गोलियां लगी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल कारोबारी को तुरंत पारस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दुकान के पास खड़े थे कारोबारी, अचानक हुआ हमला प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राधेश्याम साहू हर दिन की तरह अपनी दुकान "शांभवी इंटरप्राइजेज" के पास खड़े थे। इसी दौरान दो बाइक सवार अपराधी आए और बिना कुछ बोले उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हमला इतनी तेजी से हुआ कि कारोबारी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और अपराधी मौके से फरार हो गए।

घटना से इलाके में दहशत, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी दिनदहाड़े हुई फायरिंग की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी, रातू थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस पुलिस आसपास के दुकानों और रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद या रंगदारी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी संभावनाओं पर काम कर रही है।