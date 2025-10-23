 Jharkhand Politics: पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगा रहे अपराधी, बाबूलाल मरांडी ने कहा- झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था चौपट

गुरुवार को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर मरांडी ने कहा कि रांची में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और गोलियां मंगा कर अपराध किए जा रहे हैं। ये हथियार पंजाब के मोगा के रास्ते भारत लाए जा रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर सुरक्षा से खिलवाड़ करने और खुफिया एजेंसी द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश के कई हिस्सों में बड़े कारोबारियों, पूंजीपतियों और व्यवसायियों को डराकर रंगदारी वसूली के लिए किया जा रहा है। यह चिंताजनक है।

मुख्यमंत्री पूरे मामले की जांच कराएं

उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में रंगदारी और वसूली से व्यवसायी वर्ग त्रस्त हो चुका है।

स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि धनबाद में ठेले-खोमचे वालों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक से खुलेआम रंगदारी वसूली की जा रही है। कई लोग तो अपने प्रतिष्ठानों से मोबाइल नंबर हटाने पर मजबूर हो गए हैं।

ऐसे में सवाल है कि पुलिस को इस पूरे गिरोह की भनक क्यों नहीं लगी। क्या वसूली में हिस्सेदारी की वजह से ही पुलिस पाकिस्तान से हथियार आयात करने वाले गिरोह को संरक्षण देती आई है। पुलिस के जिस डीजीपी का मुख्य उद्देश्य ही वसूली करना हो, उसकी संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता।