Jharkhand Crime: अब मार्शन प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई की तैयारी, फर्जी बैंक गारंटी पर खुदरा शराब दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का लिया था ठेका
झारखंड में मार्शन प्लेसमेंट एजेंसी पर फर्जी बैंक गारंटी देकर शराब दुकानों में मैनपावर सप्लाई का ठेका लेने का आरोप है। जांच में बैंक गारंटी फर्जी पाए जाने पर आबकारी विभाग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिसमें ब्लैकलिस्ट करने और कानूनी कार्यवाही शामिल है।
राज्य ब्यूरो,रांची। फर्जी बैंक गारंटी पर शराब की खुदरा दुकानों में मैनपावर आपूर्ति का ठेका लेने वाली दो प्लेसमेंट एजेंसियों मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स विजन हास्पिटालिटी सर्विसेज एंड कंस्ल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध एसीबी ने अपनी जांच तेज कर दी है।
दोनों ही प्लेसमेंट एजेंसियों से जुड़े सात आरोपितों के विरुद्ध एसीबी ने रांची स्थित एसीबी की विशेष न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट लिया था। इनमें विजन प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े तीन आरोपित गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं।
अब मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चार आरोपितों की तलाश तेज है। प्लेसमेंट एजेंसी मार्शन के आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसीबी की टीम महाराष्ट्र जाएगी। इन आरोपितों में जगन तुकाराम देसाई, कमल जगन देसाई और शीतल जगन देसाई शामिल हैं।
एसीबी इस बार शराब घोटाला मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। इनमें गिरफ्तार सभी आरोपितों के अलावा जमानत पर जेल से बाहर आ चुके आरोपितों व फरार आरोपितों को भी शामिल किया जाएगा।
शराब घोटाला मामले में भी विनय सिंह से पूछताछ करेगी एसीबी
जमीन घोटाला मामले में हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद नेक्सजेन आटोमोबाइल के संचालक विनय सिंह से एसीबी जल्द ही शराब घोटाला केस में भी पूछताछ करेगी।
विनय सिंह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के करीबी हैं। फर्जी बैंक गारंटी पर दो प्लेसमेंट एजेंसियों को मैन पावर आपूर्ति का ठेका देने के मामले में एसीबी में दर्ज प्राथमिकी में विनय सिंह अप्राथमिकी अभियुक्त भी हैं।एसीबी शराब घोटाला केस की जांच में आए तथ्यों के आधार पर जल्द ही विनय सिंह से भी पूछताछ करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।