Jharkhand Government: दो माह में करें झारखंड को-आपरेटिव बैंक के सीईओ की नियुक्ति, कऋषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के हेसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने को-आपरेटिव बैंक, आरबीआइ और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस बैठक में Jharkhand Government की मंत्री ने को-आपरेटिव बैंक में रिक्त पड़े सीईओ पद को लेकर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने दो माह में झारखंड को-आपरेटिव बैंक के सीईओ की नियुक्ति पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

इसको लेकर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीईओ की नियुक्ति के बाद बैंक में रिक्त पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी।

बैठक के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने को-आपरेटिव बैंक के द्वारा लैंप्स पैक्स के माध्यम से केसीसी वितरण का वर्तमान जानकारी प्राप्त की।

केसीसी के मामले में मंत्री ने लैंप्स- पैक्स के साथ-साथ को-आपरेटिव बैंक द्वारा सीधे तौर पर लैंप्स पैक्स के सदस्यों को लोन का लाभ देने का निर्देश दिया है।

इसके लिए को-आपरेटिव बैंक अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास करेगा। ऐसा करने से केसीसी के लाभुकों की संख्या में इजाफा होने के साथ योजना को गति मिलेगी।

बैठक में नाबार्ड और आरबीआइ को निर्देशित किया गया है कि वो समय-समय पर को-आपरेटिव बैंक के कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। ताकि बैंक कर्मी वित्तीय गतिविधि से हमेशा अपडेट रह सकें।

बैठक में को-आपरेटिव बैंक मुख्यालय के साथ धनबाद और जमशेदपुर के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर कृषि सचिव अबू बक्कर सिद्धिख, विशेष सचिव प्रदीप हजारे, निबंधक शशि रंजन, नाबार्ड के सीजीएम, आरबीआइ के अधिकारी मौजूद थे।