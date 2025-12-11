Jharkhand Politics: 10 जनवरी को लोकभवन का घेराव करेंगे कांग्रेसी, केशव महतो ने कहा- ओबीसी छात्रों को छात्रवृति के नाम पर गुमराह कर रही भाजपा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस और एनएसयूआइ के नेतृत्व में आगामी 10 जनवरी को छात्र एवं कांग्रेस कार्यकर्ता लोकभवन के सामने धरना देंगे। यह जानकारी संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने गुरुवार को दी।

दोनों नेताओं ने बताया कि भाजपा छात्रवृति के नाम पर ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही है। एक ओर केंद्र सरकार राज्य को छात्रवृति का पैसा उपलब्ध नहीं करा रही है और दूसरी ओर भाजपा के नेता छात्रवृत्ति पर विधवा विलाप कर संवेदना लेना चाहते हैं।

हकीकत यह कि राज्य सरकार ने छात्रवृति के मद में केंद्र सरकार से 2023-24 में 271 करोड़ रुपये की मांग की और केंद्र ने भुगतान सिर्फ 77 करोड़ रुपये ही किया। 2024-25 में 253 करोड़ रुपये की मांग पर सिर्फ 33 करोड़ मिले और 2025-26 में 370 करोड़ रुपये की मांग पर 13 करोड़ रुपये दिए गए। भाजपा के नेताओं को इसपर जवाब देना चाहिए।

दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार इस पर काफी संजीदा है। 10 जनवरी 2026 को बडे़ पैमाने पर एनएसयूआइ लोकभवन का घेराव करेगी और यह बताने का काम करेगी कि लोकभवन लोकहित में काम करे और छात्रों को छात्रवृति दिलाने में मदद करे।

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्र यह आरोप लगा रहा है कि राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे रही है जिसके कारण छात्रवृति का पैसा रिलीज नहीं हुआ जबकि हकीकत यह है कि छात्रवृति में उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।