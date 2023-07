राहुल गांधी को लेकर ट्विटर पर भिड़े झारखंड के नेता, राजेश ठाकुर ने बाबूलाल को याद दिलाई टिकट मांगने वाली बात

राहुल गांधी को लेकर भाजपा के नये नवेले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर में ट्वीटर वार छिड़ गया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी अपरिपक्व नेता बताते हुए तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी की ऊलजलूल बातें अपरिपक्व व्यवहार और उनकी बुद्धिमत्ता पर कांग्रेसी भी अंदरखाने खूब चर्चा करते हैं।

बाबूलाल के राहुल गांधी पर ट्वीट करने पर राजेश ठाकुर ने टिकट मांगना याद दिलाया। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची: राहुल गांधी को लेकर भाजपा के नये नवेले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर में ट्वीटर वार छिड़ गया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी अपरिपक्व नेता बताते हुए तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी की ऊलजलूल बातें, अपरिपक्व व्यवहार और उनकी बुद्धिमत्ता पर कांग्रेसी भी अंदरखाने खूब चर्चा करते हैं। ध्यान आता है कि जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ने लगी। कांग्रेस का अवसान होने लगा। कांग्रेसियों ने दबाव बनाया तो उन्होंने लोकलाज में पद छोड़ दिया। अध्यक्ष पद छोड़ते ही कांग्रेस सांस लेने लगी। सोचिए, अगर राहुल बाबा राजनीति ही छोड़ दें तो कांग्रेस का कितना उद्धार हो जाता? बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए राजेश ठाकुर ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष क्या बने, बौरा गए, याद है कि भूल गए, आपने टिकट के लिए राहुल गांधी के पास भीख मांगने गए थे और भीख मिली भी। अपने ट्विटर हैंडलर को बदलिए वरना आपकी लुटिया डूबनी तय है। याद है ना भाजपा में जाने से अच्छा, क़ुतुबमीनार से कूदने वाली बात। .@yourBabulal जी आप @BJP4Jharkhand के अध्यक्ष क्या बने,बौरा गए!याद है कि भूल गए अपने टिकट के लिए आदरणीय @RahulGandhi जी के पास भीख माँगने गए थे और भीख मिली भी!अपने ट्विटर हैंडलर को बदलिए वरना आपकी लुटिया डूबनीं तय है।याद है ना भाजपा में जाने से अच्छा क़ुतुबमीनार से कूदने वाली बात https://t.co/F4RPsgJ7Jc July 8, 2023



Edited By: Mohit Tripathi