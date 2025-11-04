Language
    Jharkhand Politics: हर माह पांच तारीख को जिलों में बैठक करेंगे कांग्रेसी, 25 नवंबर तक हो जाएगा जिला कमेटियों का पुनर्गठन

    By Ashish Jha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:22 PM (IST)

    झारखंड कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। हर महीने की 5 तारीख को जिला स्तर पर बैठकें होंगी, जिनमें संगठन की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी ने 25 नवंबर तक जिला कमेटियों का पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस का लक्ष्य झारखंड में संगठन को मजबूत करना है।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जिला कमेटियों का पुनर्गठन 25 नवम्बर तक पूरा कर लेने की बात कही।

    राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से संगठन सृजन कार्यक्रम को गति प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब हर महीने की पांच तारीख को जिला कांग्रेस की बैठक होगी।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसको लेकर दिए गए निर्देश में यह भी जोड़ा है कि प्रदेश कांग्रेस की मासिक बैठक हर महीने की दो तारीख को होगी। जिला कमेटियों के पुनर्गठन 25 नवम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा।

    नगर निकाय कमेटी के अध्यक्षों की घोषणा 10 और कमेटियों का गठन 30 नवंबर तक

    पालीटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन 20 नवम्बर तक किया जाएगा। इसके अलावा नगर निकाय कमेटी के अध्यक्षों की घोषणा 10 नवम्बर तक, तथा नगर निकाय कमेटियों का गठन 30 नवम्बर तक पूरा किया जाएगा।

    प्रखंड स्तर के सभी बूथ-लेवल एजेंटों की अधिसूचना 5 दिसम्बर तक जारी की जाएगी। ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियों का गठन 20 दिसम्बर तक संपन्न कर लिया जाएगा। तमाम निर्णय के बारे में सोमवार को नवनियुक्त जिला अध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में जानकारी दी गई।

    बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह-प्रभारी सिरीबेला प्रसाद तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, डा. प्रदीप कुमार बलमूचू, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

    सह प्रभारी सिरीबेला प्रसाद ने बैठक के दौरान कहा कि संगठन सृजन के माध्यम से पार्टी का ढांचा गांव-गांव तक मजबूत हो रहा है। हमें इसे और व्यापक बनाना है तथा सभी कांग्रेसजनों की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को सफल करना है। यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में कांग्रेस को जमीनी स्तर पर दूरगामी लाभ देगा।

    नए जिलाध्यक्ष सभी को साथ लेकर चलें : यादव

    कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि “नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वे सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर एक मजबूत और एकजुट संगठन का निर्माण करें। जिन नेताओं ने जिला अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया में भागीदारी की थी, उन्हें और उनके समर्थकों को भी संगठन में समुचित स्थान देना चाहिए। तभी संगठन सृजन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा।” प्रवक्ता शांतनु मिश्रा नेपूरे मामले की जानकारी दी है। 

    बैठक में जिलाध्यक्ष- सोमनाथ मुंडा, डा. कुमार राजा, सुखैर भगत, राजनील तिग्गा, भूषण बाड़ा, जेपी पटेल, सतीश केडिया, चंद्रदेव गोप, संतोष कुमार सिंह, बिमला कुमारी, प्रकाश रजक, परविंदर सिंह, राज बागची, रंजन बोयपाई, स्टीफन मरांडी, बरकातुल्ला खान, याहा सिद्दकी, श्रीकुमार सरकार, मुकुंद दास, कामेश्वर यादव, जवाहर लाल महथा, रवि मिश्रा, जिला पर्यवेक्षक- केएन त्रिपाठी, भीम कुमार, अशोक चौधरी, ब्रजेन्द्र प्रसाद सिंह,

    सत्यनारायण सिंह, बलजीत सिंह बेदी, जेपी पटेल, श्यामल किशोर सिंह, योगेन्द्र साव, सुलतान अहमद, राजेश गुप्ता, राजीव रंजन प्रसाद, अजय दूबे, बन्ना गुप्ता, रमा खलखो, रामाश्रय एलबी सिंह, सूर्यकांत शुक्ला, अमूल्य नीरज खलखो अभिलाष साहु, राजन वर्मा, आदि शामिल थे। 