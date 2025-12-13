प्रदीप यादव के खिलाफ खुलकर सामने आए इरफान अंसारी, ऑडियो-वीडियो लीक से झारखंड कांग्रेस में मची खलबली

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक में से ऑडियो-वीडियो लीक होने के बाद कांग्रेस के कई सीनियर नेता अपनों के बीच घिरते दिख रहे हैं। विधायक दल की बैठक में वीडियो बनने और फिर इसे मीडिया में लीक किए जाने को लेकर पार्टी के कई नेता घिरते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को घेरने के क्रम में कई सीनियर नेता फंसते दिख रहे हैं। बहरहाल, शिकायत प्रदेश कांग्रेस प्रभारी तक पहुंच चुकी है और रविवार को वे इस मामले में सभी पक्षों को सुनेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी विधायक और मंत्री नई दिल्ली में गए तो हैं वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली के लिए लेकिन वहां विवाद बढ़ गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस मामले में चुप्पी साधे हैं तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया है।

चर्चा में बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव का वीडियो पूरे प्रकरण में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव का एक वीडियो सुर्खियों में है जिसमें विधानसभा परिसर में प्रदीप यादव को लेकर बताया जा रहा है कि वे बाबूलाल मरांडी को कुछ दे रहे हैं।

कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि यह ऑडियो-वीडियो से संबंधित पेन ड्राइव है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की ओर से भी ऐसा ही आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर एक बार फिर भाजपा के साथ प्रदीप यादव की नजदीकियों को लेकर पार्टी के भीतर से सवाल उठे रहे हैं।