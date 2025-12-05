Jharkhand News: सिकनी में इसी महीने शुरू हो जाएगा कोयले का उत्पादन, राजस्व में होगी बढ़ोतरी

Language
    By Ashish Jha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    बंद पड़ी सिकनी कोल परियोजना।

    राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड में सिकनी परियोजना के तहत कोयले का खनन दूसरे चरण के अंतर्गत कुल 410 एकड़ में से 133.7 एकड़ क्षेत्र की खदानें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) को आवंटित हुई हैं जहां से इस महीने के अंत तक खनन कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है।

    ज्ञात हो कि यहां खनन पट्टे और निगम द्वारा अनुपालन संबंधी विवाद के कारण कई उत्पन्न बाधाओं के कारण खनन कार्य बंद था। अब जेएसएमडीसी ने तमाम बाधाओं को दूर कर लिया है। इससे खनन कार्य शुरू करने की संभावना प्रबल हो गई है।

    तैयारियों के अनुसार खनन के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है और उन्हें यथाशीघ्र खनन कार्य शुरू करने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना के शुरू होने से राज्य सरकार को भी लगभग 250 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा।

    इस राजस्व से कोयला खदानों से बातदनी का रास्ता खुलेगा। ज्ञात हो कि जेएसएमडीसी को आवंटित सुगिया खदान का समय पर परिचालन शुरू नहीं होने से केंद्र सरकार ने जुर्माना लगा दिया है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। झारखंड में संचालित सभी पांच दर्जन खदानों में इस तरह के मामले आते रहे हैं।