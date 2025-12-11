Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM Hemant Soren ने केंद्र को दे दी चुनौती, कहा- युवा झारखंड को कोई झुका नहीं सकता

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड 25 साल का युवा राज्य है, जिसे कोई डरा या झुका नहीं सकता। उन्होंने विपक्ष की अनु ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 25 साल का युवा झारखंड को कोई डरा नहीं सकता।

    राज्य ब्यूरो, रांची । विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह 25 साल का युवा झारखंड है। इसे न कोई डरा सकता है और न कोई झुका सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष खेमा खाली रहने पर तंज कसा और कहा कि इन्हें तो सरकार को आइना दिखाना चाहिए था, लेकिन उनके मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने लंबी लकीर खींची है।

    यह राज्य सर्वांगीण विकास के पद पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह युवा राज्य ऊर्जा से लवरेज है और अपनी जिम्मेदार भावना संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है।

    विपक्ष के पास न सवाल है,न संवेदना है, न मुद्दा है और न तर्क है। यह खुद गिरते आ रहे हैं। सदन में मुख्यमंत्री का आधे घंटे का संबोधन हुआ। इसमें उन्होंने सर्वाधिक हमला केंद्र की नीतियों पर बोला।

    गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार सर्वविदित है

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार सर्वविदित है। यह कोई नई बात नहीं है। पहले इन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राज्य के होनहार बच्चों के लिए सरकार दिन-रात मेहनत कर रही। 

    उनके हक व अधिकार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पूर्व की सरकार स्कूल बंद कर रही थी और हम बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को गढ़ रहे हैं। केंद्र देश के आदिवासी दलित बच्चों को उनका हक छीन रहा है।

    छात्रवृत्ति की राशि घटती चली गई। मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए विदेश नीति गुरु जी क्रेडिट कार्ड सावित्री बाई फुले योजना, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर स्कूल खोलने, सीएम स्कूल, पालिटेक्निक आदि की जानकारी सदन को दी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में नया आयाम जुड़ रहा है। बड़े यूनिवर्सिटी स्थापित हो रहे हैं। कई राज्य में आना चाह रहे हैं। उनकी सरकार 25 साल के रोड मैप बनाई है उसे समय तक कोई सवाल ही नहीं बचेगा।

    देश की परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर जमकर हमला बोला

    देश की परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सीमा पर काम देश के भीतर ज्यादा खतरा है। यह राज्य सर्वाधिक राजस्व देश को देता है उसके बदले में इस राज्य को प्रदूषण मिलता है।

    आज देश में मुद्दे गायब हैं और सदन में सिर्फ वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। देश असुरक्षित है। जंगलों को उजाड़ कर व्यापारियों को दिया जा रहा है। हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बिठाने की सोचते हैं और यह हवाई जहाज पर बैठने वालों को हवाई चप्पल पहनाने पर तुले हैं।