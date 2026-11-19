राज्य ब्यूरो, रांची। नगर विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगम प्रबंधन को जमशेदपुर की तरह स्वच्छता मानक अपनाकर राष्ट्रीय रैंकिंग में आने का सुझाव दिया है। इसके लिए जल्द ही एक गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में कचरा निस्तारण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उन्हें 1.5 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।

राज्य सरकार अपने शहरों की स्वच्छता रैंकिंग कराने पर भी विचार कर रही है। वायु प्रदूषण रोकने के साथ स्वच्छता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। एआइ की सहायता से प्रदूषण वाले क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई और इसे रोकने में आसानी होगी। वायु प्रदूषण रोकने में पिछले दिनों धनबाद ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कोयला उत्पादन से जुड़े उद्योगों के बाद भी धनबाद की इस सफलता को भी दूसरे शहरों में अपनाया जाएगा।