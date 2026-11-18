जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड ने अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राज्य ने सड़क, रेल, उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास की कई मंजिलें तय की हैं। अब विकास की इस उड़ान को नई ऊंचाई देने की तैयारी विमानन क्षेत्र में हो रही है।

केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना से झारखंड के पांच शहरों में हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। खास बात यह है कि बोकारो और डालटनगंज में विमान परिचालन शुरू करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने राज्य सरकार से योजना मांगी है। इसके अलावा दुमका, धनबाद और चाईबासा को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ने की संभावना है।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह पहल झारखंड के विकास की नई तस्वीर पेश करती है। यदि योजना धरातल पर उतरती है तो अब तक हवाई यात्रा के लिए रांची पर निर्भर रहने वाले दूसरे जिलों के लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही विमान सेवा का विकल्प मिल सकेगा। इससे समय की बचत के साथ कारोबार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

रांची के साथ पांच शहरों में कनेक्टिविटी का विस्तार वर्तमान में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड का प्रमुख विमानन केंद्र है। रांची एयरपोर्ट से देश के कई प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानों का संचालन होता है। अब छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की पहल से रांची की क्षेत्रीय विमानन केंद्र के रूप में भूमिका और मजबूत हो सकती है।

बोकारो और धनबाद के औद्योगिक क्षेत्रों को इसका विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, दुमका, चाईबासा और डालटनगंज के लोगों को भी हवाई यात्रा के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिल सकती है। उद्योग से पर्यटन तक खुलेगा विकास का रास्ता बोकारो और धनबाद में विमान सेवा शुरू होने से इस्पात, कोयला और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों तथा निवेशकों की आवाजाही आसान होगी। दुमका और आसपास के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक पहुंच बेहतर हो सकेगी।