झारखंड के पांच नए शहरों में हवाई कनेक्टिविटी से विकास को मिलेगी रफ्तार, अभी सिर्फ रांची-देवघर में है एयरपोर्ट
झारखंड में विमानन क्षेत्र के विकास की नई उम्मीद जगी है, जहां केंद्र की उड़ान योजना के तहत पांच शहरों ...और पढ़ें
HighLights
केंद्र की उड़ान योजना से झारखंड में हवाई सेवा का विस्तार।
बोकारो, डालटनगंज सहित पांच शहरों में विमान परिचालन की तैयारी।
व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड ने अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राज्य ने सड़क, रेल, उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास की कई मंजिलें तय की हैं। अब विकास की इस उड़ान को नई ऊंचाई देने की तैयारी विमानन क्षेत्र में हो रही है।
केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना से झारखंड के पांच शहरों में हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। खास बात यह है कि बोकारो और डालटनगंज में विमान परिचालन शुरू करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने राज्य सरकार से योजना मांगी है। इसके अलावा दुमका, धनबाद और चाईबासा को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ने की संभावना है।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह पहल झारखंड के विकास की नई तस्वीर पेश करती है। यदि योजना धरातल पर उतरती है तो अब तक हवाई यात्रा के लिए रांची पर निर्भर रहने वाले दूसरे जिलों के लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही विमान सेवा का विकल्प मिल सकेगा। इससे समय की बचत के साथ कारोबार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
रांची के साथ पांच शहरों में कनेक्टिविटी का विस्तार
वर्तमान में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड का प्रमुख विमानन केंद्र है। रांची एयरपोर्ट से देश के कई प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानों का संचालन होता है। अब छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की पहल से रांची की क्षेत्रीय विमानन केंद्र के रूप में भूमिका और मजबूत हो सकती है।
बोकारो और धनबाद के औद्योगिक क्षेत्रों को इसका विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, दुमका, चाईबासा और डालटनगंज के लोगों को भी हवाई यात्रा के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिल सकती है।
उद्योग से पर्यटन तक खुलेगा विकास का रास्ता
बोकारो और धनबाद में विमान सेवा शुरू होने से इस्पात, कोयला और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों तथा निवेशकों की आवाजाही आसान होगी। दुमका और आसपास के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक पहुंच बेहतर हो सकेगी।
चाईबासा और डालटनगंज जैसे क्षेत्रों में भी व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी यात्राओं को सहूलियत मिलेगी। विमान सेवा के साथ होटल, परिवहन, ग्राउंड हैंडलिंग और अन्य सहायक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
120 छोटे शहरों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना
केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना के तहत देश के 23 राज्यों के साथ सहमति करार किया गया है। एयरलाइंस के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अगले 10 वर्षों में 120 छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने और करीब चार करोड़ नए यात्रियों को विमानन सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए 42 हवाई अड्डों और 400 छोटे विमानों को शामिल करने की योजना है।
झारखंड के लिए यह पहल सिर्फ हवाई सेवा का विस्तार नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को नई गति देने का अवसर है। हालांकि, पांचों शहरों में विमान सेवा शुरू होने की राह राज्य सरकार की तैयारियों, हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे और एयरलाइंस के चयन पर निर्भर करेगी।
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