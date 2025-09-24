Brighter Jharkhand: नासा की तस्वीरों में बदला-बदला झारखंड, रातें पहले से ज्यादा उजली

नासा की रात्रिकालीन सैटेलाइट इमेज ने झारखंड का एक नया व सकारात्मक सच सामने लाया है। 2019 से 2024 के बीच कृत्रिम रोशनी की तीव्रता 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 43 प्रतिशत के करीब है और झारखंड के बिजली ढांचे में आए क्रांतिकारी बदलाव की कहानी बयां करता है।

प्रदीप सिंह, रांची। नासा की रात्रिकालीन सैटेलाइट इमेज ने झारखंड का एक नया व सकारात्मक सच सामने लाया है। 2019 से 2024 के बीच कृत्रिम रोशनी की तीव्रता 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 43 प्रतिशत के करीब है और झारखंड के बिजली ढांचे में आए क्रांतिकारी बदलाव की कहानी बयां करता है। यह प्रगति न केवल रातों को रोशन कर रही है, बल्कि ग्रामीण और शहरी जीवन को भी नई ऊर्जा दे रही है।

100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया इसकी वजह झारखंड में विद्युतीकरण का सौ फीसद लक्ष्य हासिल करना है। राज्य सरकार की विद्युतीकरण योजनाओं ने 32,000 से ज्यादा गांवों तक बिजली पहुंचाकर 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है।

इसका असर देखिए कि 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 12-15 घंटे तक सीमित थी, लेकिन 2025 तक यह औसतन 22 घंटे से अधिक हो गई है। इस बदलाव में शहरों के साथ ग्रामीण जीवन को नया रंग दिया है।

बच्चे अब रात में सहुलियत से पढ़ाई कर सकते हैं। छोटे व्यवसाय देर तक चल रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। यह उपलब्धि झारखंड के विकास की मजबूत नींव बन रही है। बिजली की बढ़ती मांग, रातों में बैंगनी चमक झारखंड में बिजली की खपत और मांग में इन वर्षों में जबरदस्त उछाल आया है। 2019 में पीक आवर डिमांड 2,000 मेगावाट थी, जो 2025 में बढ़कर 3,000 मेगावाट तक पहुंच गई।