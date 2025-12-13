Language
    CGL से अनुशंसित 1,932 अभ्यर्थियों को इसी वर्ष मिलेगा नियुक्ति पत्र, प्रमाणपत्रों की जांच शुरू

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:38 PM (IST)

    झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा CGL परीक्षा 2023 के माध्यम से चयनित 1,932 अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेंगे। विभागों ने काउंसिलिंग और प्रमा ...और पढ़ें

    सीजीएल से अनुशंसित 1,932 अभ्यर्थियों को इसी वर्ष नियुक्ति पत्र मिल सकता है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 (सीजीएल) के माध्यम से अनुशंसित 1,932 अभ्यर्थियों को इसी वर्ष नियुक्ति पत्र मिल सकता है।

    आयोग की अनुशंसा पर विभागों ने अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग तथा प्रमाणपत्रों की जांच का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रमाणपत्रों की जांच पूरी होने के बाद बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

    किसी कारणवश दिसंबर माह में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित नहीं हुआ तो नववर्ष 2025 जनवरी के पहले सप्ताह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है।

    कनीय सचिवालय सहायक के लिए प्रमाणपत्रों की जांच 22 दिसंबर को होगी

    कार्मिक विभाग ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद के लिए प्रमाणपत्रों की जांच 16 से 20 दिसंबर तक क्रमांकवार करने का निर्णय लिया है। वहीं, कनीय सचिवालय सहायक के लिए प्रमाणपत्रों की जांच 22 दिसंबर को होगी।

    अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच प्रोजेक्ट भवन स्थित विभाग में होगी। इसी तरह, कल्याण विभाग ने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 19 तथा 20 दिसंबर तक करने का निर्णय लिया है।

    प्रमाणपत्रों की जांच बलिहारी रोड, मोरहाबादी स्थित कल्याण कांप्लेक्स में होगी। इस विभाग के अनुसार, कोई अनुशंसित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग में सम्मिलित होते हैं तो वे 22 से 24 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन स्थित विभाग में प्रमाणपत्रों की जांच करा सकते हैं।

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के लिए प्रमाणपत्रों की जांच 19-20 दिसंबर को करने का निर्णय लिया है। इस पद के लिए प्रमाणपत्रों की जांच प्रोजेक्ट भवन स्थित एनेक्सी भवन में होगी।

    किस पद पर कितने को मिलेगा नियुक्ति पत्र

    • - सहायक प्रशाखा पदाधिकारी : 847
    • - कनीय सचिवालय सहायक : 293
    • - श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी : 170
    • - प्लानिंग असिस्टेंट : 04
    • - प्रखंड कल्याण पदाधिकारी : 191
    • - प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी : 249
    • - अंचल निरीक्षक सह कानूनगो : 178