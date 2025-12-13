CGL से अनुशंसित 1,932 अभ्यर्थियों को इसी वर्ष मिलेगा नियुक्ति पत्र, प्रमाणपत्रों की जांच शुरू

राज्य ब्यूरो, जागरण. रांची : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 (सीजीएल) के माध्यम से अनुशंसित 1,932 अभ्यर्थियों को इसी वर्ष नियुक्ति पत्र मिल सकता है। आयोग की अनुशंसा पर विभागों ने अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग तथा प्रमाणपत्रों की जांच का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रमाणपत्रों की जांच पूरी होने के बाद बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

किसी कारणवश दिसंबर माह में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित नहीं हुआ तो नववर्ष 2025 जनवरी के पहले सप्ताह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। कनीय सचिवालय सहायक के लिए प्रमाणपत्रों की जांच 22 दिसंबर को होगी कार्मिक विभाग ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद के लिए प्रमाणपत्रों की जांच 16 से 20 दिसंबर तक क्रमांकवार करने का निर्णय लिया है। वहीं, कनीय सचिवालय सहायक के लिए प्रमाणपत्रों की जांच 22 दिसंबर को होगी।

अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच प्रोजेक्ट भवन स्थित विभाग में होगी। इसी तरह, कल्याण विभाग ने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 19 तथा 20 दिसंबर तक करने का निर्णय लिया है। प्रमाणपत्रों की जांच बलिहारी रोड, मोरहाबादी स्थित कल्याण कांप्लेक्स में होगी। इस विभाग के अनुसार, कोई अनुशंसित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग में सम्मिलित होते हैं तो वे 22 से 24 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन स्थित विभाग में प्रमाणपत्रों की जांच करा सकते हैं।