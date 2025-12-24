झारखंड कैबिनेट के फैसले: बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ, JSSC की नियमावली में बदलाव

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के कांके में बंद राजकीय बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट ने बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद को तकनीकी सहयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।

एनएमआरआइ की ओर से फैक्ट्री को चालू करने में सहयोग किया जाए, ताकि लोगों को फैक्ट्री का लाभ मिल सके। यहां पर पहले की तरह सूकर, भेड़ और बकरी के मांस को प्रोसेस किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अब एनएमआरआइ इसके लिए तकनीक सहयोग देगा, जिससे बेकन फैक्ट्री को शुरू किया जाएगा। इंस्टीट्यूट से मिले प्लान के आधार पर काम होगा। फैक्ट्री को चलाने के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

बता दें कि इससे पहले कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ विभागीय टीम ने 28 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा किया था। बेकन फैक्ट्री को शुरू करने के लिए एनएमआरआइ के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया था। इसके बाद छह जून को एक टीम ने बेकन फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसमें डॉ. एम मुत्थु कुमार और डा. योगेश पी. गोडकर भी शामिल थे।

उन्होंने बेकन फैक्ट्री में स्लाटर सेक्शन, मशीन रहित कार्य और प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर करने की उम्मीद जताई थी। बेकन फैक्ट्री को फिर संचालित करने के लिए नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की टीम विभाग को अपना आवश्यक परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 38 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत 38 पद सृजित किए जाएंगे। जिस पर वार्षिक वित्तीय भार 10.61 करोड़ रुपये का होगा। अलग से 56 मल्टी टास्क स्टाफ नियुक्त होंगे।