राज्य ब्यूरो, रांची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने गुरुवार को जानकारी दी है कि एक दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक को लेकर सभी संबंधित लोगों को सूचित कर दिया गया है।

इस बैठक में दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक दोपहर तीन बजे झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। वहीं राज्य सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है।

अब मूल वेतन का 63 प्रतिशत मिलेगा डीए, एक जुलाई 2026 से प्रभावी झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राज्यकर्मियों को मूल वेतन का 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। पूर्व में यह दर 60 प्रतिशत थी।



वित्त विभाग द्वारा गुरुवार को जारी संकल्प के अनुसार, सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सभी राज्यकर्मियों को बढ़े हुए डीए का लाभ एक जुलाई 2026 की तिथि से देय होगा। यानी कर्मचारियों को जुलाई से ही बढ़ी हुई दर के अनुसार भत्ता और एरियर मिलेगा।