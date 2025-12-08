Jharkhand Assembly : अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए, मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना चला रहा विभाग
झारखंड विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में इस विभाग के लिए सबसे अधिक प्रावधान किए गए हैं ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7,721.25 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें सबसे अधिक 208225.66 लाख रुपये राशि का प्रविधान महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किया गया है। यह विभाग राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना चला रहा है।
अनुपूरक बजट में किस विभाग के लिए कितनी राशि (लाख रुपये में)
महिला एवं बाल विकास : 208225.66
ग्रामीण कार्य 132482.85
- स्वास्थ्य : 72975.89
आपदा प्रबंधन : 52634.00
वन एवं पर्यावरण : 50055.00,
गृह विभाग : 44378.75
ऊर्जा : 30323.14
प्राथमिक शिक्षा : 28884.14
माध्यमिक शिक्षा : 5076.25
नगर विकास : 28541.48
जल संसाधन : 21653.85
वित्त विभाग : 12652.74 लाख रू
कृषि : 2785.95
पशुपालन : 38.00
भवन निर्माण 04.00
मंत्रिमंडल सचिवालय : 3766.70
मंत्रिमंडल निर्वाचन : 9488.00
मंत्रिमंडल निगरानी : 517.00
नागर विमानन : 773.00
सहकारिता : 416.21
उत्पाद व मद्य निषेध : 1173.58
ऋण वापसी : 6200.00
वित्त अंकेक्षण 03.50
खाद्य आपूर्ति :147.89
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा : 3716.00
उद्योग 7253.10
सूचना व जनसंपर्क : 8014.00
श्रम एवं नियोजन : 2571.65
उच्च न्यायालय : 393.00
खान विभाग 33.94
अल्पसंख्यक कल्याण : 2150.70
पेयजल व स्वच्छता : 1462.98
ग्रामीण विकास : 736.64
सूचना प्रौद्योगिकी : 2001.00
पर्यटन : 1007.77
जल संसाधन : 21653.85
कल्याण : 14948.84
कला संस्कृति, खेलकूद : 1046.00
