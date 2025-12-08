Jharkhand Assembly : अनुपूरक बजट में सबसे अधिक राशि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए, मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना चला रहा विभाग



राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7,721.25 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें सबसे अधिक 208225.66 लाख रुपये राशि का प्रविधान महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किया गया है। यह विभाग राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना चला रहा है।