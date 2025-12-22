झारखंड में बोर्ड परीक्षा की तैयारी: स्कूलों में होंगे मॉडल टेस्ट और रेमेडियल क्लासेस, शिक्षकों की छुट्टी रद

जागरण संवाददाता, चतरा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक एवं इंटर की वार्षिक परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। फरवरी 2026 में प्रस्तावित परीक्षा में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं संबंधित मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व विद्यालय प्रबंधकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देश में कहा गया है कि जनवरी माह के दौरान सभी विद्यालयों में नियमित रूप से माडल टेस्ट एवं सुधारात्मक कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। सभी शिक्षक पूरे समर्पण और तन्मयता के साथ विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति कराएंगे। विशेष रूप से उन अध्यायों पर जोर दिया जाएगा, जिनसे परीक्षा में अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जैक पैटर्न पर आधारित माडल प्रश्न-पत्र गूगल ड्राइव लिंक के माध्यम से उपलब्ध करा दिए गए हैं।

विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि सोमवार से शनिवार प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक एक विषय का मॉडल टेस्ट आयोजित किया जाए। इसके बाद 12:00 बजे से कमजोर विद्यार्थियों के लिए विषयवार सुधारात्मक कक्षाएं संचालित होंगी, जिसमें इंग्लिश, साइंस और मैथ्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

निर्देशों के अनुसार जनवरी माह में सभी शिक्षक विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बिना पूर्व अनुमति कोई भी शिक्षक अवकाश पर नहीं जाएंगे और न ही किसी कार्यक्रम में प्रतिनियोजन किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में काउंसलिंग सत्र, विशेष अभिभावक-शिक्षक बैठक, परीक्षा हेल्प डेस्क की व्यवस्था तथा योग एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों के आयोजन पर भी बल दिया गया है, ताकि विद्यार्थी तनावमुक्त होकर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।