Jharkhand News: जैक ने बोर्ड परीक्षा से चार माह पहले जारी किया मैट्रिक-इंटर का माडल प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों को ऐसे मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड शैक्षणिक परिषद (जैक) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए सभी विषयों के माडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इस बार परिषद ने एक अहम बदलाव करते हुए माडल पेपर बोर्ड परीक्षा से चार माह पहले ही जारी कर दिया है।

यह पहली बार है जब छात्रों को परीक्षा से इतने पहले अभ्यास का मौका मिलेगा। जैक ने न केवल दसवीं (मैट्रिक) के सभी विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त भाषाओं के माडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं, बल्कि इंटरमीडिएट के तीनों संकायों विज्ञान, वाणिज्य (कामर्स) और कला (आर्ट्स) के सभी विषयों के भी माडल पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए हैं।

सभी माडल प्रश्न पत्र जैक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे लेकर सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश भी दिया गया है। मालूम हो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 फरवरी माह में आयोजित की जाएगी। यानी छात्रों के पास अब लगभग चार महीने का समय है और यह समय तैयारी को मजबूत करने का स्वर्ण अवसर माना जा रहा है।

उत्तर सहित माडल पेपर जारी जैक की इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माडल प्रश्न पत्रों के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर भी जारी किए गए हैं। इससे छात्रों को अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में आसानी होगी। अब छात्र न केवल प्रश्नों का अभ्यास कर सकेंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि उत्तर लिखने की सही विधि और अपेक्षित प्रस्तुति क्या होनी चाहिए।

जैक अध्यक्ष ने बताया कि माडल प्रश्न पत्र परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों की संरचना और अंक विभाजन को समझने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। छात्रों को अब चार महीने का समय मिलेगा ताकि वे आत्ममूल्यांकन कर सकें और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकें।