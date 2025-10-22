Language
    Jharkhand News: जैक ने बोर्ड परीक्षा से चार माह पहले जारी किया मैट्रिक-इंटर का माडल प्रश्न पत्र, परीक्षार्थियों को ऐसे मिलेगी राहत

    By Anuj Tiwari Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:50 AM (IST)

    झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। परीक्षा से चार महीने पहले जारी होने से छात्रों को परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। मॉडल प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का स्तर बोर्ड परीक्षा के अनुरूप है, जिससे छात्रों को परीक्षा के माहौल का अनुभव होगा और वे आत्मविश्वास से परीक्षा दे सकेंगे।

    जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए सभी विषयों के माडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड शैक्षणिक परिषद (जैक) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए सभी विषयों के माडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इस बार परिषद ने एक अहम बदलाव करते हुए माडल पेपर बोर्ड परीक्षा से चार माह पहले ही जारी कर दिया है।

    यह पहली बार है जब छात्रों को परीक्षा से इतने पहले अभ्यास का मौका मिलेगा। जैक ने न केवल दसवीं (मैट्रिक) के सभी विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त भाषाओं के माडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं, बल्कि इंटरमीडिएट के तीनों संकायों विज्ञान, वाणिज्य (कामर्स) और कला (आर्ट्स) के सभी विषयों के भी माडल पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए हैं।

    सभी माडल प्रश्न पत्र जैक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे लेकर सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश भी दिया गया है। मालूम हो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 फरवरी माह में आयोजित की जाएगी। यानी छात्रों के पास अब लगभग चार महीने का समय है और यह समय तैयारी को मजबूत करने का स्वर्ण अवसर माना जा रहा है।

    उत्तर सहित माडल पेपर जारी

    जैक की इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माडल प्रश्न पत्रों के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर भी जारी किए गए हैं। इससे छात्रों को अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में आसानी होगी। अब छात्र न केवल प्रश्नों का अभ्यास कर सकेंगे, बल्कि यह भी समझ पाएंगे कि उत्तर लिखने की सही विधि और अपेक्षित प्रस्तुति क्या होनी चाहिए।

    जैक अध्यक्ष ने बताया कि माडल प्रश्न पत्र परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों की संरचना और अंक विभाजन को समझने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। छात्रों को अब चार महीने का समय मिलेगा ताकि वे आत्ममूल्यांकन कर सकें और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकें।

    परीक्षा पैटर्न पर आधारित माडल प्रश्न पत्र

    माडल प्रश्न पत्रों को इस वर्ष के नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। दसवीं परीक्षा में कुल 40 प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 60 प्रतिशत लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को संतुलित प्रश्न पैटर्न के साथ तैयार करना है, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभ मिले।