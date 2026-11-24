राज्य ब्यूरो, रांची। संविधान की रक्षा और इसके नाम पर गौरव की अनुभूति के बहाने कल संविधान दिवस के अवसर पर एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हो सकती हैं। पूर्व में भी दोनों दल कुछ मौकों पर टकरा चुके हैं। कांग्रेस जहां लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के खिलाफ आंदोलन कर रही है, वहीं भाजपा संविधान गौरव दिवस के आयोजन को लेकर तैयारियों में जुटी है।

हालांकि, संविधान दिवस पर दाेनों पार्टियों का आयोजन स्थल अलग-अलग होने से टकराव की संभावना कम है। कांग्रेस 26 नवंबर को जहां संविधान रक्षा दिवस कार्यक्रम के बहाने मतदाता सूची से लोगों का नाम काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन करेगी। वहीं, भाजपा इसी तारीख को संविधान गौरव दिवस मनाने जा रही है।

इसके पूर्व के कार्यक्रमों में दोनों दलों के बीच टकराव का मुख्य कारण था कि इन्होंने एक-दूसरे के पार्टी कार्यालय का घेराव किया था जहां टकराव होने से भविष्य के लिए भी दोनों संगठनों में विवाद की बातें सामने आ गई थीं। अब दोनों संगठन आपस में विवाद नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद हंगामे की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।