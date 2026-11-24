विकास गोस्वामी, कसमार (बोकारो)। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन महत्वाकांक्षी कोलकाता-वाराणसी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर बोकारो जिले पेटरवार,कसमार एवं जरीडीह प्रखंड क्षेत्र के लोगो को हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए एकमात्र इंटरचेंज पेटरवार प्रखंड के बूढ़न गोडा में बनाया जाएगा।

बोकारो जिले के कई ग्रामीण हिस्सों से होकर गुजरने के बावजूद जिले में केवल बूढ़न गोडा को ही मुख्य इंटरचेंज के रूप में चिह्नित किया गया है। बोकारो स्टील सिटी, पेटरवार, कसमार, जरीडीह, गोमिया और बेरमो जैसे इलाकों के वाहन चालकों को यदि कोलकाता या वाराणसी की ओर जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा, तो उन्हें बूढ़न गोडा आकर ही वाहन चढ़ाना होगा।

क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी में आएगा बड़ा बदलाव बूढ़न गोडा में स्टैंड बनने की आधिकारिक रूपरेखा स्पष्ट होने के बाद स्थानीय लोगों, किसानों और व्यापारियों को बड़े बदलाव की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद पेटरवार और बोकारो से वाराणसी और कोलकाता की दूरी तय करने में लगने वाला समय लगभग आधा रह जाएगा।

इससे न केवल आम यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी और व्यापारिक आवागमन भी सुगम होगा। जानकारो का कहना है कि जहां भी एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज या स्टैंड बनता है, वहां स्वतः ही व्यावसायिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं।

बूढ़न गोडा और आसपास के गांवों में आने वाले समय में बड़े होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप, वाहन मरम्मत केंद्र (सर्विस सेंटर) और लॉजिस्टिक हब खुलने की प्रबल संभावना है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा।

वही पेटरवार और कसमार क्षेत्र सब्जियों और कृषि उपज के लिए जाना जाता है। एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव होने के कारण यहां के किसान अपनी उपज को कम समय में रांची, धनबाद, कोलकाता और बनारस की बड़ी मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे।

कनेक्टिविटी बेहतर होने की खबर के साथ ही इस पूरे बेल्ट में रियल एस्टेट और व्यावसायिक निवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।