Jharkhand Politics: झारखंड भाजपा सांगठनिक चुनाव को ले आया बड़ा अपडेट, लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने दिए मंत्र

राज्य ब्यूरो, रांची। प्रदेश भाजपा लंबे समय से टल रही सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को अगले साल जनवरी के महीने तक पूरा करेगी। शनिवार को रांची में प्रदेश कार्यालय में संगठन प्रभारी और राज्यसभा में पार्टी के सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बैठक कर इसके लिए निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी उपस्थित थे।

बता दें कि जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भाजपा के सांगठनिक चुनाव टल रहे हैं। सक्रिय सदस्यों की सूची भी बनकर तैयार है लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया जा सका है।

प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए और जनवरी तक इसे पूरा करने को कहा। बता दें कि जनवरी में ही भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलना है।

केंद्र से आए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कमेटी से कहा कि नए अध्यक्ष के आने से पहले संगठन के चुनाव पूरे करें।

राज्य सरकार की नीतियों का विरोध होगा तेज

लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि नई सरकार के गठन हुए एक साल से ज्यादा हो गए हैं। जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता है।