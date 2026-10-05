झारखंड BJP के संगठन प्रभारी गजेंद्र पटेल पहुंचे रांची, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत; आज प्रभारियों के साथ अहम बैठक

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड भाजपा के नवनियुक्त संगठन प्रभारी गजेंद्र पटेल, सह संगठन प्रभारी सौरभ सिंह और निवेदिता सिंह रांची पहुंच गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सभी नेता भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू के लिए रवाना हुए। वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।

इसके बाद खूंटी भाजपा कार्यालय में सभी संगठन प्रभारियों का स्वागत किया जाएगा। खूंटी में भाजपा कार्यकर्ता के घर भोजन के बाद सभी लोग रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूरी कमेटी के साथ दिन में संगठन प्रभारियों की बैठक होगी।