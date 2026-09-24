पवन साय बने झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री, कर्मवीर सिंह छत्तीसगढ़ स्थानांतरित

राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री के तौर पर पवन साय के नाम की घोषणा की है। पवन साय अभी छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन महामंत्री थे। जबकि झारखंड के संगठन महामंत्री रहे कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ का संगठन महामंत्री बनाया गया है।

गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने देश भर के लिए संगठन महामंत्री के नामों की घोषणा की। इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सौदान सिंह को फिर से झारखंड भाजपा की जिम्मेदारी दी गई है।

सौदान सिंह 2014 के विधानसभा चुनाव के समय झारखंड के प्रभारी थे और उनका चुनावी रणनीति में बड़ा योगदान था। नए बने संगठन महामंत्री पवन साय झारखंड की सीमा से सटे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं।

भाजपा संगठन महामंत्री के तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय और प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक रणनीति बनाने में पवन साय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस बदलाव से दोनों राज्यों में संगठन और पार्टी को मजबूती मिलेगी।

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