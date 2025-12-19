Language
    Jharkhand BJP: भाजपा जिलाध्यक्षों के चयन को ले दिल्ली में मंथन, पार्टी के ये पदाधिकारी तय करेंगे नाम

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:14 PM (IST)

    भाजपा के जिलाध्यक्षों का नाम तय करने के लिए किए गए विचार विमर्श का काम लगभग पूरा हो चुका है।


    दिव्यांशु, रांची। भाजपा के जिलाध्यक्षों का नाम तय करने के लिए किए गए विचार विमर्श का काम पूरा हो चुका है। सभी जिलों में प्रदेश की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षकों ने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के आधार पर नामों की सूची बनाकर उसे लिफाफे में प्रदेश नेतृत्व को सौंप दिया है।

    अब प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के सामने ये लिफाफे खोले जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन ने राज्य में 27 जिला बना रखे हैं। शुक्रवार को सभी जिलों से नामों की लिस्ट मिल चुकी है।

    इनमें से ज्यादातर जिले में एक से तीन नाम अध्यक्ष पद के लिए आए हैं। अब दिल्ली में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तरुण चुग के साथ बैठक कर इन नामों को फाइनल किया जाएगा। पिछले दिनों केंद्र के निर्देश पर बाजपेयी और चुग रांची आए थे और जिलाध्यक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया तय की गई थी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा हो जाएगी।

    नाम तय करने में मरांडी, कर्मवीर और आदित्य साहू भी होंगे साथ

    जिलाध्यक्षों का नाम तय करने के लिए होने वाली बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू भी साथ होंगे। जिलों से मिले लिफाफे में जो नाम आए हैं उनपर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के ये तीनों नेता मिलकर सहमति बनाएंगे।

    हालांकि जिलाध्यक्षों के नाम की सूची प्रदेश नेतृत्व की तरफ से ही जारी की जाएगी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना को देखते हुए उनका राय को महत्व दिए जाने की उम्मीद है।