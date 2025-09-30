नवरात्र को GST उत्सव के तौर पर मना रही भाजपा, लाभ बताने के लिए लगाए जा रहे पोस्टर-बैनर

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती के फायदों को बताने के लिए झारखंड भाजपा ने प्रचार अभियान शुरू किया है। पूजा पंडालों के आसपास होर्डिंग लगाए गए हैं जिनमें जीएसटी कटौती के लाभों को दर्शाया गया है। भाजपा राज्य के आदिवासी और किसान समुदाय के लिए जीएसटी की नई दरों को उपयोगी बता रही है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर भी लगाए हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कटौती से आम लोगों को होने वाले लाभ को बताने के लिए झारखंड भाजपा ने प्रचार अभियान चलाया है। पूजा पंडालों के आसपास जीएसटी कटौती के फायदे बताने वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक भारतीय जनता पार्टी त्योहार के इस सीजन में जीएसटी की दरों में कटौती से बचत होने की जानकारी दे रही है।

राज्य के आदिवासी और किसान समुदाय के लिए जीएसटी की नई दरों को उपयोगी बताया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर और होर्डिंग से उत्सव के माहौल में प्रचार का रंग जमाया है।