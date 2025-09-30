नवरात्र को GST उत्सव के तौर पर मना रही भाजपा, लाभ बताने के लिए लगाए जा रहे पोस्टर-बैनर
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती के फायदों को बताने के लिए झारखंड भाजपा ने प्रचार अभियान शुरू किया है। पूजा पंडालों के आसपास होर्डिंग लगाए गए हैं जिनमें जीएसटी कटौती के लाभों को दर्शाया गया है। भाजपा राज्य के आदिवासी और किसान समुदाय के लिए जीएसटी की नई दरों को उपयोगी बता रही है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर भी लगाए हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कटौती से आम लोगों को होने वाले लाभ को बताने के लिए झारखंड भाजपा ने प्रचार अभियान चलाया है।
पूजा पंडालों के आसपास जीएसटी कटौती के फायदे बताने वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक भारतीय जनता पार्टी त्योहार के इस सीजन में जीएसटी की दरों में कटौती से बचत होने की जानकारी दे रही है।
राज्य के आदिवासी और किसान समुदाय के लिए जीएसटी की नई दरों को उपयोगी बताया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर और होर्डिंग से उत्सव के माहौल में प्रचार का रंग जमाया है।
हालांकि, इससे पहले भी पार्टी दुर्गा पूजा की शुभकामना वाले पोस्टर लगाती रही है लेकिन इसबार जीएसटी की दरों में हुई कटौती ने इनका रंग और चटख बनाया है।
रैली निकाल कर भाजपा बना चुकी है माहौल
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जीएसटी उत्सव मनाने के लिए सड़कों पर रैली भी निकाली है। पार्टी इसे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक के लिए लाभदायक बता रही है।
भाजपा के केंद्रीय नेता दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच राज्य में अलग-अलग जगहों पर आकर कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।
केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम के साथ प्रदेश भाजपा ने इसके लिए अलग से भी तैयारी की है।
