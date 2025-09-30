Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवरात्र को GST उत्सव के तौर पर मना रही भाजपा, लाभ बताने के लिए लगाए जा रहे पोस्टर-बैनर

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती के फायदों को बताने के लिए झारखंड भाजपा ने प्रचार अभियान शुरू किया है। पूजा पंडालों के आसपास होर्डिंग लगाए गए हैं जिनमें जीएसटी कटौती के लाभों को दर्शाया गया है। भाजपा राज्य के आदिवासी और किसान समुदाय के लिए जीएसटी की नई दरों को उपयोगी बता रही है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर भी लगाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कटौती से आम लोगों को होने वाले लाभ को बताने के लिए झारखंड भाजपा ने प्रचार अभियान चलाया है।

    पूजा पंडालों के आसपास जीएसटी कटौती के फायदे बताने वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक भारतीय जनता पार्टी त्योहार के इस सीजन में जीएसटी की दरों में कटौती से बचत होने की जानकारी दे रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य के आदिवासी और किसान समुदाय के लिए जीएसटी की नई दरों को उपयोगी बताया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर और होर्डिंग से उत्सव के माहौल में प्रचार का रंग जमाया है।

    हालांकि, इससे पहले भी पार्टी दुर्गा पूजा की शुभकामना वाले पोस्टर लगाती रही है लेकिन इसबार जीएसटी की दरों में हुई कटौती ने इनका रंग और चटख बनाया है।

    रैली निकाल कर भाजपा बना चुकी है माहौल

    भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जीएसटी उत्सव मनाने के लिए सड़कों पर रैली भी निकाली है। पार्टी इसे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ताओं तक के लिए लाभदायक बता रही है।

    भाजपा के केंद्रीय नेता दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच राज्य में अलग-अलग जगहों पर आकर कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे।

    केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम के साथ प्रदेश भाजपा ने इसके लिए अलग से भी तैयारी की है।