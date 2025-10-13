Language
    पांच वर्षों से पंगु बना है झारखंड सूचना आयोग... कांग्रेस की RTI प्रेस वार्ता पर बीजेपी का तंज

    By Ashish Jha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:42 AM (IST)

    भाजपा ने कांग्रेस पर झारखंड में सूचना आयोग को पंगु बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले साढ़े पांच वर्षों से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की, जिससे आयोग निष्क्रिय हो गया है। उन्होंने यूपीए शासन में सूचना अधिकार के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और मोदी सरकार में पारदर्शिता की बात कही।

    Hero Image

    भाजपा ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा सूचना अधिकार कानून के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता को दिखावा बताया।

    प्रतुल ने कहा कि सूचना अधिकार कानून पर उपदेश देने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर झारखंड में उनकी सरकार ने सूचना आयोग को पिछले साढे पांच वर्षों से क्यों पंगु बना दिया है।

    प्रतुल ने कहा की पिछले साढे पांच वर्षों से मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। सूचना आयोग निष्क्रिय हो गया है।

    कांग्रेस के सहयोग से चल रही राज्य सरकार में सूचना आयोग के सक्रिय होने से भ्रष्टाचार की और खबरें सामने आती जिसे यह सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करती।

    प्रतुल शाह देव ने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि सूचना का अधिकार लागू जरूर हुआ था, लेकिन यूपीए शासन में इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग और दमन हुआ।

    प्रतुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का युग देखा है। आज जनता को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल इंडिया, डीबीटी, ई गवर्नेंस जैसे प्लेटफार्मों से सीधे सरकार तक पहुंच मिली है।

    पहले कांग्रेस के शासन में फाइलें तिजोरी में बंद रहती थीं, आज मोदी सरकार में हर फाइल डिजिटल प्लेटफार्म पर जनता की नजर के सामने है।