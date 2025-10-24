Jharkhand news: बीएड, बीपीएड की रिक्त सीटों पर नामांकन कल से, दूसरी काउंसिलिंग के तहत सीटों का हुआ आवंटन

राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पहली काउंसिलिंग से नामांकन के बाद रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए शनिवार से नामांकन शुरू होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने दूसरी काउंसिलिंग के तहत सीटों का औपबंधिक आवंटन कर दिया है। आवंटित सीटों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक नामांकन लेना होगा। ज्यादातर रिक्त सीटें निजी संस्थानों की हैं पहली काउंसिलिंग के बाद संस्थानों में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। अधिसंख्य सीटें निजी संस्थानों की रिक्त हैं। सबसे अधिक 148 सीटें देवसंघा इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज में रिक्त रही हैं।

इसके बाद जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में 136 सीटें रिक्त रह गई हैं। पहली काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों का जोर सरकारी संस्थानों में नामांकन लेने पर रहा है। इधर, पर्षद ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर दूसरी काउंसिलिंग के बाद रिक्त रहनेवाली सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए तीसरी एवं चौथी काउंसिलिंग की तिथियां भी घोषित कर दी हैं। तीसरी और चौथी काउंसिलिंग की प्रकिया क्रमश: तीन एवं 16 नवंबर से शुरू होगी। इन दोनों काउंसिलिंग में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जो पूर्व की काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं हुए हैं या उन्हें सीट आवंटित नहीं हो सकी या फिर जिन्होंने सीट आवंटित होने के बाद नामांकन नहीं लिया हो।