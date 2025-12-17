Language
    अफ्रीका तक फैलेगी झारखंड के 'हरे सोने' की महक, बांस के बीजों से बदल सकती है आदिवासियों की किस्मत, जंगलों से बीज संग्रहण को मिलेगा प्रशिक्षण

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:10 PM (IST)

    झारखंड में वन विभाग ग्रामीणों को परिपक्व बीजों के चयन और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करेगा, जिससे करंज, साल, शीशम और बांस के बीजों से 10-15 करोड़ की आमद ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, रांची। जनवरी से मार्च का महीना राज्य से जंगलों में इमारती लकड़ियों के बीज संग्रहण का होता है। वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण अपने स्तर से बीज संग्रहित करते हैं और इसे वन विभाग की संबंधित संस्था को सौंप देते हैं।

    अब वन विभाग ने परिपक्व बीजों को चुनने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देगा। बीज संवर्धन संस्थान के निदेशक रहे रामाश्रय प्रसाद ने बताया कि राज्य के वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे पहले केंदू पत्ते के संग्रहण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

    उनकी सहयोग समितियां भी बनाई गई हैं। अब साल, शीशम, बांस, करंज के बीजों को चुनने और उन्हें संरक्षित रखने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के बांस बीजों की विदेशों खासकर अफ्रीकी देशों तक में बिक्री की जाती है।

    पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से मिलेगा तकनीकी सहयोग

    वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के बीज पर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने शोध कार्य किया है। इसमें बीजों के चयन पद्धति, उनके संरक्षण के उपायों की जानकारी दी गई है। लोगों को प्रशिक्षित करने में यहां के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा।

    रामाश्रय प्रसाद ने बताया कि जानकारी के अभाव में लोग साठ प्रतिशत बीजों को नष्ट कर देते हैं। जबकि इनकी मामूली जानकारी और देखभाल से इन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है। पुष्ट बीजों से रहने से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।

    1. वैश्विक मांग और निर्यात (Global Demand & Export)

    झारखंड के बांस के बीजों की मांग विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में बहुत अधिक है।

    • कारण: यहां के बांस की आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity) और कठिन परिस्थितियों में पनपने की क्षमता।
    • संभावना: यदि ग्रामीण सही तरीके से बीजों का संग्रहण करें, तो झारखंड 'सीड हब' (Seed Hub) बन सकता है।

    2. आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Potential)

    बांस के बीजों और उत्पादों से होने वाली आय को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

    • सीधा राजस्व: बीजों की बिक्री से 10-15 करोड़ रुपये की वार्षिक आय का अनुमान है।
    • वैल्यू ऐडेड उत्पाद: केवल बीज ही नहीं, बल्कि बांस से बने फर्नीचर, हस्तशिल्प (Handicrafts), और बांस के 'करील' (Bamboo Shoots) की खाद्य बाजार में भारी मांग है।

    3. वैज्ञानिक संरक्षण (Scientific Preservation)

    पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से होने वाले प्रशिक्षण में ये बातें मुख्य हो सकती हैं:

    • बीज चयन: परिपक्व (Mature) और रोगमुक्त बीजों की पहचान।
    • नमी नियंत्रण: बीजों को सुखाने और सुरक्षित रखने की वैज्ञानिक तकनीक, ताकि वे अंकुरण क्षमता (Germination capacity) न खोएं।
    • बर्बादी रोकना: वर्तमान में 60% बीज जो बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें बचाकर उत्पादन को दोगुना किया जा सकता है।

    झारखंड के बांस और उनकी उपयोगिता 

    झारखंड की आबोहवा बांस की विभिन्न प्रजातियों के लिए बेहद अनुकूल है। राज्य में मुख्य रूप से तीन प्रकार के बांस पाए जाते हैं, जो ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा आधार हैं:

    1. डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस (लाठी बांस): यह अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल निर्माण कार्यों, मजबूत लाठियां बनाने और खेती-बाड़ी से जुड़े उपकरणों को तैयार करने में किया जाता है।

    2. बम्बूसा नूटन्स (सामान्य बांस): इस प्रजाति का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर सबसे ज्यादा होता है। यह कागज उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। साथ ही, इससे टोकरी और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाई जाती हैं।

    3. बम्बूसा तुलदा (पानी बांस): यह प्रजाति काफी लचीली और महीन काम के लिए जानी जाती है। अगरबत्ती की तीली बनाने और बारीकी वाली चटाइयों के निर्माण में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है। 

    नोट: वन विभाग के नए प्रशिक्षण से अब ग्रामीण इन प्रजातियों के बीजों को वैज्ञानिक तरीके से चुन सकेंगे, जिससे न केवल वनों का विस्तार होगा बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।